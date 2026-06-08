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Polícia

Homem é preso após fazer reféns e assaltar vítimas em faculdade particular no bairro de São Brás

Com ele, foram encontrados os objetos subtraídos durante o assalto, além de uma faca que teria sido usada para intimidar as vítimas

O Liberal
fonte

Homem é preso após fazer reféns e assaltar vítimas em faculdade particular no bairro de São Brás. (Redes sociais)

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (8), após assaltar funcionários e alunos de uma faculdade particular localizada no bairro de São Brás, em Belém. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB), que recuperaram os objetos roubados e apreenderam a faca utilizada para ameaçar as vítimas.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o suspeito entrou na instituição de ensino se passando por uma pessoa interessada em obter informações sobre cursos oferecidos pela faculdade. Após conseguir acesso às dependências do estabelecimento, ele surpreendeu funcionários e estudantes.

Ainda segundo a GMB, o homem trancou cinco pessoas em uma sala, mantendo-as sob ameaça enquanto anunciava o assalto. Durante a ação criminosa, ele roubou pertences das vítimas, como aparelhos celulares, e fugiu em seguida.

Após serem liberadas, as vítimas acionaram uma equipe da Guarda Municipal que realizava patrulhamento de rotina na região. Com base nas características repassadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito na avenida Governador José Malcher, ainda no bairro de São Brás.

O homem foi abordado e detido pelos guardas. Com ele, foram encontrados os objetos subtraídos durante o assalto, além de uma faca que teria sido usada para intimidar as vítimas.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça e deverá responder pelo crime de roubo.

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Homem é preso após fazer reféns e assaltar vítimas em faculdade particular no bairro de São Brás
Polícia
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