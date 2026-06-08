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Polícia

Motociclista morre e duas pessoas ficam feridas em grave acidente no bairro da Paz, em Parauapebas

Thiago Ferreira não resistiu aos ferimentos e morreu na hora; as outras vítimas foram encaminhadas para receber atendimento médico 

O Liberal
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Motociclista morre e duas pessoas ficam feridas em grave acidente no bairro da Paz, em Parauapebas. (Reprodução/ redes sociais)

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de domingo (7) resultou na morte de um motociclista e deixou outras duas pessoas feridas no bairro da Paz, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A colisão ocorreu por volta das 19h, na rua Sol Poente, próximo à ponte que faz divisa com o bairro Paraíso.

O motociclista que não resistiu aos ferimentos foi identificado como Thiago Ferreira. Segundo relatos de testemunhas, ele conduzia uma motocicleta Honda Pop vermelha quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma Honda Fan preta, pilotada por Victor Ubiratan Sousa Maia, que transportava como passageira Isabella Vitória Matos Ribeiro.

Com a força do impacto, Thiago foi arremessado ao chão e teve um ferimento na cabeça. Ele morreu ainda no local, antes da chegada do atendimento médico.

Já Victor e Isabella sofreram lesões pelo corpo. Eles receberam os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar para preservar a cena e permitir os procedimentos periciais. Equipes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) também estiveram no local para organizar o fluxo de veículos e providenciar a remoção das motocicletas envolvidas. Os veículos foram recolhidos por um guincho e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do acidente.

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