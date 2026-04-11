Homem é preso em flagrante por importunar sexualmente médica durante atendimento no sudeste do Pará

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, suspeito de praticar importunação sexual contra uma médica. O caso ocorreu na última terça (7/4), mas só foi divulgado pelas autoridades na última sexta (10/4). A PC não revelou as circunstâncias do crime.

Segundo a polícia, a prisão ocorreu durante diligências iniciadas após a mulher comparecer à Delegacia de Conceição do Araguaia para denunciar ter sido vítima de importunação sexual durante um atendimento hospitalar.

Diante dos fatos narrados, a equipe policial dirigiu-se até a residência do suspeito, onde ele foi localizado e preso em flagrante. Após a realização das medidas legais cabíveis, o suspeito encontra-se à disposição da Justiça.

Punição para o crime

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de até cinco anos para este tipo de crime. A pena é para quem "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro".