Homem é preso em flagrante por homicídio qualificado em Canaã dos Carajás
Suspeito participou de um homicídio feito com arma de fogo no último domingo (22)
Um suspeito de participar de um homicídio em Canaã dos Carajás foi preso na última segunda-feira (23). A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canaã dos Carajás, realizou a prisão em flagrante do homem pela prática do crime de homicídio qualificado. A vítima foi baleada o último domingo (22), no bairro Nova Esperança, em Canaã dos Carajás.
Desde o momento do crime, a equipe policial realizou diligências para identificar e prender os suspeitos. A polícia foi acionada no domingo e encontrou um homem com uma lesão provocada por arma de fogo na região de perna. A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal, mas morreu na madrugada da segunda-feira (23).
As diligências levaram à prisão em flagrante de um dos autores do crime. A Polícia Civil mantém as buscas para qualificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa. O preso foi conduzido para a unidade policial e está à disposição da Justiça.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA