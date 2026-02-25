Homem é preso em flagrante por homicídio qualificado em Canaã dos Carajás

Um suspeito de participar de um homicídio em Canaã dos Carajás foi preso na última segunda-feira (23). A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canaã dos Carajás, realizou a prisão em flagrante do homem pela prática do crime de homicídio qualificado. A vítima foi baleada o último domingo (22), no bairro Nova Esperança, em Canaã dos Carajás.

Desde o momento do crime, a equipe policial realizou diligências para identificar e prender os suspeitos. A polícia foi acionada no domingo e encontrou um homem com uma lesão provocada por arma de fogo na região de perna. A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal, mas morreu na madrugada da segunda-feira (23).

As diligências levaram à prisão em flagrante de um dos autores do crime. A Polícia Civil mantém as buscas para qualificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa. O preso foi conduzido para a unidade policial e está à disposição da Justiça.