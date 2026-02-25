Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso em flagrante por homicídio qualificado em Canaã dos Carajás

Suspeito participou de um homicídio feito com arma de fogo no último domingo (22)

O Liberal
fonte

Polícia Civil prendeu suspeito de participar de homicídio em Canaã dos Carajás. (Divulgação PC)

Um suspeito de participar de um homicídio em Canaã dos Carajás foi preso na última segunda-feira (23). A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canaã dos Carajás, realizou a prisão em flagrante do homem pela prática do crime de homicídio qualificado. A vítima foi baleada o último domingo (22), no bairro Nova Esperança, em Canaã dos Carajás.

Desde o momento do crime, a equipe policial realizou diligências para identificar e prender os suspeitos. A polícia foi acionada no domingo e encontrou um homem com uma lesão provocada por arma de fogo na região de perna. A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal, mas morreu na madrugada da segunda-feira (23).

As diligências levaram à prisão em flagrante de um dos autores do crime. A Polícia Civil mantém as buscas para qualificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa. O preso foi conduzido para a unidade policial e está à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homicídio qualificado

homicídio em canaã dos carajás
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por homicídio qualificado em Canaã dos Carajás

Suspeito participou de um homicídio feito com arma de fogo no último domingo (22)

25.02.26 23h41

POLÍCIA

Suspeito de estupro de vulnerável é preso com duas armas de fogo em Pacajá

Adão Gomes da Silva Soares foi preso suspeito de abusar de uma menina de apenas 9 anos

25.02.26 20h17

ANDAMENTO DO CASO

Caso Yasmin: acusado de envolvimento na morte da influenciadora vai a júri em agosto

A informação foi confirmada por familiares da jovem à reportagem do Grupo Liberal, na tarde desta quarta-feira (25)

25.02.26 16h02

POLÍCIA

Homem investigado por estupro de vulnerável contra as próprias filhas é preso em Belém

egundo a investigação, as vítimas foram quatro crianças, de dois a dez anos, todas filhas do próprio autor dos crimes

25.02.26 15h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem agride mulher com garrafada na cabeça, é perseguido e preso em praia de Mosqueiro; vídeo

O suspeito, segundo a polícia, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (2), na Praia do Murubira

03.01.24 15h47

POLÍCIA

Homem é preso por tráfico após polícia encontrar mais de 5 quilos de skank dentro navio no Pará

A embarcação tinha Belém como destino. Depois de preso, o suspeito informou às autoridades que ia entregar o entorpecente para um desconhecido em Pernambuco

10.07.24 18h23

POLÍCIA

Jovem morre com choque enquanto usava fones em celular conectado à tomada em Paragominas

Rapaz que sonhava em ser jogador de futebol profissional foi achado no quarto pelos pais

09.03.20 13h54

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por homicídio qualificado em Canaã dos Carajás

Suspeito participou de um homicídio feito com arma de fogo no último domingo (22)

25.02.26 23h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda