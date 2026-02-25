Suspeito de estupro de vulnerável é preso com duas armas de fogo em Pacajá

Um suspeito de estupro de vulnerável foi preso pelos Policiais Civis da Delegacia de Pacajá, na região sudoeste do Pará, nesta quarta-feira (25). Adão Gomes da Silva Soares foi preso em flagrante dentro de casa sob a acusação de ter abusado sexualmente de uma menina de apenas 9 anos de idade, na última terça-feira (24).

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após o pai da vítima denunciar o ocorrido. De acordo com a família da vítima, o suspeito era conhecido da família. Ele teria invadido a casa de forma abrupta sob o pretexto de pedir café, aproveitando-se do momento em que a menor estava sozinha. Mediante ameaças de agressão física, o agressor teria forçado a menina a ir para um quarto, onde ocorreu a violência.

A menina foi levada para o Hospital Municipal de Pacajá com sangramento genital. A equipe médica a confirmou gravidade da situação. Com as evidências, os policiais se deslocaram até a rua Dr. Maciel, no bairro Novo Horizonte, onde localizaram o investigado.

No momento da revista no imóvel, foram apreendidas duas armas de fogo — uma carabina calibre .38 e uma espingarda calibre .20 com numeração raspada — além de diversos projéteis intactos e esferas de chumbo.

O homem foi conduzido à unidade policial e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo. Ele permanece à disposição do Judiciário.