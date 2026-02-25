Capa Jornal Amazônia
Suspeito de estupro de vulnerável é preso com duas armas de fogo em Pacajá

Adão Gomes da Silva Soares foi preso suspeito de abusar de uma menina de apenas 9 anos

O Liberal
fonte

Suspeito de estupro de menina de 9 anos foi preso com duas armas de fogo em casa no município de Pacajá. (Divulgação Polícia Civil)

Um suspeito de estupro de vulnerável foi preso pelos Policiais Civis da Delegacia de Pacajá, na região sudoeste do Pará, nesta quarta-feira (25). Adão Gomes da Silva Soares foi preso em flagrante dentro de casa sob a acusação de ter abusado sexualmente de uma menina de apenas 9 anos de idade, na última terça-feira (24). 

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após o pai da vítima denunciar o ocorrido. De acordo com a família da vítima, o suspeito era conhecido da família. Ele teria invadido a casa de forma abrupta sob o pretexto de pedir café, aproveitando-se do momento em que a menor estava sozinha. Mediante ameaças de agressão física, o agressor teria forçado a menina a ir para um quarto, onde ocorreu a violência. 

A menina foi levada para o Hospital Municipal de Pacajá com sangramento genital. A equipe médica a confirmou gravidade da situação. Com as evidências, os policiais se deslocaram até a rua Dr. Maciel, no bairro Novo Horizonte, onde localizaram o investigado.

No momento da revista no imóvel, foram apreendidas duas armas de fogo — uma carabina calibre .38 e uma espingarda calibre .20 com numeração raspada — além de diversos projéteis intactos e esferas de chumbo.

O homem foi conduzido à unidade policial e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo. Ele permanece à disposição do Judiciário.

