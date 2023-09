Homem é preso em flagrante por falsificar comprovantes de Pix, no Marajó

Um homem, identificado como Jackson Nogueira, acabou preso pela Polícia Militar na tarde da última quarta-feira (13), após suspeita de estelionato em um estabelecimento comercial no município de Breves, no Arquipélago do Marajó. Conforme as informações iniciais, Jackson estaria realizando diversas compras no supermercado e forjando notas fiscais.

Segundo a guarnição do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, que participou da autuação do suspeito, o dono do estabelecimento teria apresentado algumas provas de que estava sendo vítima de Jackson. O denunciante relatou que teria notado o crime ao perceber que o dinheiro enviado pelo suspeito, via Pix, não estava sendo creditado na conta do comércio. A suposta vítima teria dito, ainda, que Jackson já havia feito várias compras no local durante a semana e, em todas elas, apresentava os comprovantes que seriam fraudulentos. Após

Assim que fez uma verificação na conta e percebeu que as transações não estavam ocorrendo e que os comprovantes de pagamento seriam falsos, o dono do comércio acionou a Policia Militar e os agentes prenderam o suspeito. Jackson foi encaminhado para a Superintendência Regional de Polícia Civil (Sudepol). Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante pelo crime de estelionato e está à disposição da Justiça.