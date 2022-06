Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Mãe do Rio

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Mãe do Rio, autuou em flagrante um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 11 anos. A prisão ocorreu na tarde da última quarta-feira, 1º, no município de Mãe do Rio.

Os pais da vítima relataram que ela foi tomar banho para ir à escola, quando de repente começou a gritar por socorro. Ao chegar no local, o padrasto enxergou um indivíduo desconhecido fugindo da residência.

Diante da situação, a equipe policial, imediatamente, diligenciou pelas ruas do bairro onde ocorreu o fato e, munidos das informações e características do indivíduo, conseguiram localizar o acusado.

Após todas as medidas cabíveis, o acusado foi conduzido para a delegacia do município para que fosse lavrado o auto de prisão em flagrante.