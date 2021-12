Mulher desvia droga que iria para a Europa e acaba presa em Mãe do Rio

Uma mulher foi presa pela Polícia do Pará pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na rodovia BR-316, entrada do município Mãe do Rio, dentro de um ônibus vindo do estado de São Paulo.

Para chegar até a mulher, a Polícia Civil buscou informações no terminal rodoviário de Belém, junto das empresas de ônibus que fazem essa rota, e de posse do nome da empresa, foi possível identificar o coletivo, com a respectiva placa, bem como o horário que estaria previsto sua chegada.

Diante dos dados, a equipe da Denarc se deslocou até o município de Mãe do Rio, onde realizou a abordagem e encontrou na bagagem da mulher, duas embalagens contendo pó branco, aparentando ser cocaína.

A mulher informou para a polícia que foi contratada para levar a substância para a Europa, saindo de São Paulo, contudo subtraiu a substância e trouxe para o estado do Pará, onde seria comercializada por outras pessoas.

A mulher informou que um homem iria apanhá-la na rodoviária de Castanhal. Ele também foi preso, já que confessou o envolvimento na ação criminosa. A Polícia Civil aprendeu 1,600 kg de cocaína e uma motocicleta. Após realizar todos os procedimentos cabíveis o casal ficou à disposição da justiça.