Homem é preso em flagrante por armazenar pornografia infantil no Pará

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta quarta-feira, 1º, por agentes da Polícia Federal (PF) que cumpriam um mandado de busca e apreensão na cidade de Brasil Novo, sudoeste do Pará. A ação faz parte da operação Byakugan 2, que identificou indivíduo responsável por armazenar conteúdo de pornografia infantil na internet e o prendeu em flagrante.

Durante a operação, foram apreendidos aparelho celular e pen drive do investigado preso. Com as informações coletadas no cumprimento do mandado, as investigações continuam visando identificar os demais envolvidos no crime e possíveis produtores. O crime investigado, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, pode alcançar quatro anos de reclusão e multa, além do eventual delito de organização criminosa.

A Polícia Federal diz que essas e outras ações têm como objetivo. Outro objetivo é, palco de atividades ilegais, em que os criminosos se valem do falso anonimato para exibir, acessar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil.

Operação

O nome da operação se refere a um desenho animado e significa "olho branco que tudo vê", fazendo referência à falsa sensação de anonimato das pessoas quando se conectam à internet.