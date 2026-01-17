Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é preso em flagrante por ameaça e descumprimento de medida protetiva em Benevides

A prisão ocorreu após a vítima procurar a delegacia de Polícia Civil

O Liberal
fonte

Homem é preso em flagrante por ameaça e descumprimento de medida protetiva em Benevides. (Divulgação/ PC)

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (16) pelo crime de ameaça e descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (MPU) no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Pará, a ação ocorreu por volta das 9h30, após a vítima procurar a Delegacia de Polícia de Benevides para relatar que havia sido ameaçada e abordada pelo ex-companheiro, Claudionor Barroso de Moraes.

Segundo o relato, o suspeito estaria legalmente impedido de se aproximar ou manter contato com a vítima, em razão de medidas protetivas deferidas pela Justiça. Mesmo assim, ele teria proferido ameaças verbais, afirmando que “se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”, além de tê-la segurado pelo braço, configurando, em tese, o descumprimento da ordem judicial.

Diante da denúncia, a autoridade policial determinou diligências imediatas. Investigadores da Polícia Civil se deslocaram até uma empresa localizada no município, onde o suspeito foi encontrado, abordado e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

O flagrante foi lavrado e o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que adotou todas as providências cabíveis. O homem permanece à disposição da Justiça.

