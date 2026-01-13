Homem é preso em flagrante por ameaça contra ex-companheira em Benevides

Um homem identificado como Edinelson da Silva Morais foi preso em flagrante na manhã da última segunda-feira (12), no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, suspeito de ameaçar a ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Pará, a prisão foi realizada por investigadores da Delegacia de Benevides, após a vítima procurar a unidade policial e relatar que estaria sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Diante da denúncia, a autoridade policial determinou a realização de diligências para averiguação do caso.

Por volta das 10h, os investigadores se deslocaram até a residência da vítima, localizada na rua Leão Delgado, no bairro das Flores, onde localizaram Edinelson no quintal do imóvel. Ele foi capturado em flagrante e conduzido à delegacia.

Na unidade policial, a vítima compareceu novamente e formalizou o relato das ameaças sofridas. Após os procedimentos legais, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante contra o suspeito. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.