Homem é preso em flagrante por abusar da enteada no bairro de Fátima, em Belém

Um homem de 34 anos foi preso pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca Santa Casa), na última segunda-feira (25), pelos crimes de aliciamento de criança com o fim de praticar ato libidinoso, pornografia infantil, estupro de vulnerável, praticados contra a enteada de 10 anos. O suspeito foi detido no bairro de Fátima, em Belém.

Segundo a delegada Caroline Pires, que deu voz de prisão ao suspeito, o registro da ocorrência foi realizado pelo pai da vítima, que após notar comportamento diferente da filha, procurou ajuda na especializada.

“O pai da criança nos procurou após flagrar conversa do suspeito com a filha solicitando fotos íntimas. De imediato, fomos até o endereço e conseguimos prendê-lo. Com a investigação encontramos outra ocorrência do mesmo crime denunciado pela tia da vítima em 2023, a respeito do mesmo crime”, contou.

Após a captura, o suspeito foi ouvido na sede da Deaca Santa Casa e autuado. Durante o interrogatório, o preso confessou o crime, além de confirmar a prática de atos em outras ocasiões. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário onde permanecerá à disposição da Justiça.