Homem é preso em flagrante por abusar sexualmente de cadela em Bragança

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de abusar sexualmente e fisicamente de uma cadela, na última quinta-feira (22), no bairro Vila Sinhá, em Bragança. Os agentes chegaram até o autor dos maus-tratos após denúncia da vizinhança, avisando sobre os atos cruéis contra o animal. As informações são da Polícia Civil do Pará.

Durante a abordagem policial, o suspeito negou ser dono de animais de estimação e a existência de um quintal em sua casa. No entanto, os agentes conseguiram encontrar a cadela vítima dos abusos. Confrontado, o homem confessou os crimes. O animal foi levado à uma clínica veterinária onde foi confirmado a prática de zoofilia.

O suspeito foi levado à delegacia mais próxima e está à disposição da Justiça. Já o animal recebe os cuidados necessários.