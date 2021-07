Homem é preso em flagrante com barra de maconha

Uma guarnição das Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam), do 23º BPM, de Parauapebas, conduziu à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, Jardel Oliveira da Silva, de 35 anos de idade. Segundo os policiais militares, ele foi flagrado por volta das 20h30, de quarta-feira (28), no bairro Vale dos Carajás, com uma mochila nas costas, na qual carregava uma barra de maconha prensada, pesando 864 gramas.

O flagrante se deu na esquina das ruas Do Cedro e Das Flores, durante patrulhamento de rotina, quando Jardel, segundo os policiais, mostrou comportamento suspeito. Na ocasião, ele tentou se esquivar da culpa, afirmando que estava transportando a droga para um indivíduo de prenome Laércio.

Os PMs relataram também que Jardel Oliveira da Silva ofereceu a eles R$ 10 mil, para não ser preso. Já na Delegacia de Polícia Civil, o suspeito admitiu que já carrega um processo por violência doméstica e por portar dinheiro falso. Com informações do site do Zé Dudu.