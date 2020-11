Homem é preso em flagrante com arma e drogas escondidas em carro, em Santo Antônio do Tauá

Elielson Vanzeler da Silva, vulgo "K10", foi preso após ser flagrado pela polícia com uma arma e drogas que estavam escondidas em um carro, no município de Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense, no final da tarde desta segunda-feira (16).

Segundo a polícia, por volta das 18h30 a guarnição em ronda pelo bairro Barcelona se deparou com um veículo modelo Ônix, de cor branca, e realizou uma abordagem. No interior do veículo estavam quatro pessoas, sendo uma adolescente, de 14 anos.

Durante a revista, os policiais encontraram dentro do veículo um revólver calibre 38. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia local. A adolescente, ao ser conduzida, apresentou um quadro de alergia e foi levada para o hospital para receber atendimento.

Ao chegarem na delegacia, os policiais fizeram uma revista minuciosa nos suspeitos, e com Elielson, encontraram 31 petecas de óxi escondidas em suas partes íntimas. No carro, sob o step, foi encontrado um quilo de maconha. O suspeito foi preso e permanece à disposição da justiça.