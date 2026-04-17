Homem é preso e dois suspeitos de assalto a delegado morrem em confronto com a PC em Belém

A Polícia Civil prendeu Lindomar da Veiga Ferreira na quinta-feira (16/4) por suspeita de envolvimento no assalto a um delegado em um lava-jato no bairro da Cremação, em Belém. Outros dois suspeitos, Kássio Brenno Vieira Ferreira e Fernando Lopes Gomes Neto, morreram após confronto com a PC. O crime em questão ocorreu no dia 11 deste mês, mas a filmagem do ocorrido passou a circular nas redes sociais na quinta (16/4).

Os agentes localizaram Lindomar por volta das 16h40. Com ele, a polícia encontrou um carro Volkswagen Gol. Segundo as autoridades, o automóvel foi utilizado como apoio logístico no assalto.

A partir da prisão de Lindomar, a Polícia Civil conseguiu identificar e localizar os outros dois suspeitos. De acordo com a PC, Kássio foi quem abordou o delegado no roubo. Quando os policiais tentaram abordá-lo, ele reagiu e atirou contra eles, ainda conforme a polícia. Os agentes revidaram e o balearam.

Depois, por volta das 18h, a equipe da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) recebeu a informação de que Fernando estava em um residencial no bairro do Tenoné, possivelmente ainda em posse da motocicleta vermelha utilizada no crime e da arma de fogo empregada no roubo. As investigações da polícia o apontaram como o condutor do veículo no assalto ao delegado e na fuga.

Segundo as autoridades, Fernando também reagiu à abordagem e atirou contra os policiais civis, sendo baleado no confronto. Tanto Kássio quanto Fernando foram levados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. No entanto, eles não resistiram aos ferimentos.

Lindomar foi apresentado na Seccional da Cremação, juntamente com as armas apreendidas com os outros suspeitos após a troca de tiros. A Polícia Civil segue investigando o caso para elucidá-lo e localizar outros possíveis envolvidos.

Roubo

As câmeras de segurança no dia do crime mostram o policial em um lava-jato, aguardando a lavagem do carro. Ele estava à paisana sentado, mexendo no celular e consumindo uma bebida, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Por meio do circuito, também é possível observar que o delegado não estava armado no momento da abordagem.

Um dos suspeitos, usando calça comprida e camisa preta, desce do veículo e aborda o delegado, levando objetos pessoais como o celular e a aliança. Em seguida, o criminoso ainda revira os bolsos da vítima e retira, possivelmente, a carteira. Após a ação, a dupla foge do local na motocicleta. O delegado não reage e permanece sentado, apenas observando a fuga dos assaltantes.