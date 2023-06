Homem é preso com porções de maconha e oxi, em Cametá, no Pará

Edivan Cláudio Soares dos Santos, 35 anos, foi preso nesta quinta-feira (8) pelo crime de tráfico de drogas, na cidade de Cametá, nordeste paraense. Com ele, a polícia apreendeu três porções de maconha e oito porções de oxi, pesando 7 e 14 gramas, respectivamente. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 20 em espécie.

As investigações da Polícia Civil de Cametá apontaram que o suspeito agia nos arredores da delegacia e do presídio da cidade. Durante uma semana, os agentes da Segurança Pública levantaram informações e fizeram campana nas proximidades da residência de Edivan.

Os policiais flagraram o momento em que o suspeito vendia os entorpecentes aos usuários. Edivan recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial, para a realização dos procedimentos legais. Na delegacia, o homem confessou o crime.

Edivan foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e aguarda decisão do Poder Judiciário. As investigações da Polícia Civil continuam e têm como objetivo identificar os fornecedores dos entorpecentes. Informações que ajudem no trabalho policial podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do 181.