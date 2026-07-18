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Polícia

Homem é preso com 127 porções de oxi após tentar fugir e resistir à prisão em Castanhal

Segundo a PM, ao receber voz de prisão, o suspeito empurrou um dos policiais e tentou fugir

O Liberal
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Homem é preso com 127 porções de oxi após tentar fugir e resistir à prisão em Castanhal. (Divulgação/ PM)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (18), no bairro Caiçara, em Castanhal, no nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 4h30, uma guarnição do 5º Batalhão realizava rondas pela rua Francisco Laureno quando avistou um grupo de pessoas em atitude suspeita em frente a uma residência. Durante a abordagem, os policiais reconheceram um dos homens, identificado como Joelson Freitas de Souza, por já ser conhecido pelas equipes policiais por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Na revista pessoal, os militares encontraram 127 porções de uma substância com características de oxi, além de R$ 66 em dinheiro.

Segundo a PM, ao receber voz de prisão, o suspeito empurrou um dos policiais e tentou fugir. Ele foi perseguido por cerca de três quarteirões até ser alcançado. Ainda conforme a corporação, após ser capturado, o homem resistiu à prisão, entrou em luta corporal com os policiais e se recusou a ser algemado, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

O suspeito foi conduzido, juntamente com a droga e o dinheiro apreendidos, à delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais e lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

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Homem é preso com 127 porções de oxi após tentar fugir e resistir à prisão em Castanhal
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