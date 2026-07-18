Casal é preso com maconha durante abordagem da PM em Brejo Grande do Araguaia

Uma ação de rotina da Polícia Militar resultou na prisão de um casal suspeito de tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (16), na Vila São Raimundo, zona rural de Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. Com os suspeitos, os policiais apreenderam aproximadamente meio quilo de maconha, uma balança de precisão e R$ 154 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, durante rondas realizadas por uma equipe do 14º Pelotão na rua Tarcísio Gomes. Os militares informaram que perceberam Alexandre de Sousa Matos e Suelane Feitosa da Silva em atitude suspeita.

Ainda segundo a PM, ao notar a aproximação da viatura, Alexandre teria entregue rapidamente uma sacola para Suelane, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram aproximadamente 500 gramas de maconha, uma balança de precisão, equipamento comumente utilizado para fracionar entorpecentes para comercialização, e R$ 154 em espécie.

Diante da materialidade do crime e dos indícios de tráfico de drogas, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Brejo Grande do Araguaia.

A Polícia Civil ficará responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante e pela continuidade das investigações, que devem apurar a origem da droga, a possível participação de outras pessoas no esquema e se o casal já vinha sendo investigado por envolvimento com o tráfico na região.

A ação faz parte do trabalho ostensivo desenvolvido pelo 53º Batalhão da Polícia Militar, sediado em São Geraldo do Araguaia, que intensifica o patrulhamento e o combate ao tráfico de drogas nos municípios de sua área de atuação. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 14º Pelotão, composta pelo subtenente Ronir, sargento Clenilson e pelos cabos Rafaela, Alves e Yuri.