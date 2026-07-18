Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Casal é preso com maconha durante abordagem da PM em Brejo Grande do Araguaia

Prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina na zona rural do município, após atitude suspeita do casal chamar a atenção dos militares

O Liberal
fonte

Casal é preso com maconha durante abordagem da PM em Brejo Grande do Araguaia. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Uma ação de rotina da Polícia Militar resultou na prisão de um casal suspeito de tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (16), na Vila São Raimundo, zona rural de Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. Com os suspeitos, os policiais apreenderam aproximadamente meio quilo de maconha, uma balança de precisão e R$ 154 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, durante rondas realizadas por uma equipe do 14º Pelotão na rua Tarcísio Gomes. Os militares informaram que perceberam Alexandre de Sousa Matos e Suelane Feitosa da Silva em atitude suspeita.

Ainda segundo a PM, ao notar a aproximação da viatura, Alexandre teria entregue rapidamente uma sacola para Suelane, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram aproximadamente 500 gramas de maconha, uma balança de precisão, equipamento comumente utilizado para fracionar entorpecentes para comercialização, e R$ 154 em espécie.

Diante da materialidade do crime e dos indícios de tráfico de drogas, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Brejo Grande do Araguaia.

A Polícia Civil ficará responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante e pela continuidade das investigações, que devem apurar a origem da droga, a possível participação de outras pessoas no esquema e se o casal já vinha sendo investigado por envolvimento com o tráfico na região.

A ação faz parte do trabalho ostensivo desenvolvido pelo 53º Batalhão da Polícia Militar, sediado em São Geraldo do Araguaia, que intensifica o patrulhamento e o combate ao tráfico de drogas nos municípios de sua área de atuação. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 14º Pelotão, composta pelo subtenente Ronir, sargento Clenilson e pelos cabos Rafaela, Alves e Yuri.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Casal é preso com maconha durante abordagem da PM em Brejo Grande do Araguaia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Modelo paraense denuncia que sofreu importunação sexual em via pública de Limoeiro do Ajuru

Dois homens foram autuados pelo crime, que ocorreu no último sábado (18/7), quando modelo estava acompanhada do marido

20.07.26 20h34

POLÍCIA

OAB-PA suspende cautelarmente exercício profissional de advogado suspeito de feminicídio

O advogado Wlandre Gomes Leal é investigado pelo homicídio da esposa Tainá Yarina dos Santos, de 29 anos, em Santarém

20.07.26 19h58

POLÍCIA

PRF apreende mais de 400 m³ de madeira ilegal durante operação no sudeste do Pará

A Operação Rota Verde III fiscalizou o transporte irregular de produtos florestais nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu

20.07.26 16h32

POLÍCIA

Dois passageiros morrem após moto bater em barreira de concreto em São Miguel do Guamá

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de São Miguel do Guamá como homicídio culposo no trânsito

20.07.26 15h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

EXECUÇÃO

Homem é morto a tiros enquanto trabalhava em lava-jato em Parauapebas

Vítima, identificada como Yago, foi morta na manhã desta segunda-feira (20); crime foi registrado por câmera de segurança

20.07.26 14h56

FEMINICÍDIO

Advogado suspeito de matar a esposa é preso e encaminhado ao sistema penitenciário em Santarém

Polícia Civil autuou o criminalista em flagrante por feminicídio; ele afirma que a companheira tirou a própria vida

20.07.26 11h20

POLÍCIA

Modelo paraense denuncia que sofreu importunação sexual em via pública de Limoeiro do Ajuru

Dois homens foram autuados pelo crime, que ocorreu no último sábado (18/7), quando modelo estava acompanhada do marido

20.07.26 20h34

POLÍCIA

OAB-PA suspende cautelarmente exercício profissional de advogado suspeito de feminicídio

O advogado Wlandre Gomes Leal é investigado pelo homicídio da esposa Tainá Yarina dos Santos, de 29 anos, em Santarém

20.07.26 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda