Homem é encontrado morto dentro de bar na zona rural de São Félix do Xingu

Um homem foi encontrado morto na noite da última sexta-feira (17), dentro do estabelecimento conhecido como Bar do Brasileirão, localizado nas proximidades da Vila Xadá, na zona rural de São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Wesley José Soares, de 59 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 20h30 para atender à ocorrência.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, com ferimentos que, em tese, teriam sido provocados por uma arma branca, possivelmente um facão.

Os agentes constataram que a residência da vítima estava completamente revirada, o que levantou a suspeita de que bens tenham sido levados. A suposta arma utilizada no crime e o aparelho celular de Wesley não foram localizados.

Testemunhas estiveram no imóvel por volta das 17h30 e encontraram o comerciante ainda com sinais vitais. Conforme os relatos, antes de morrer, Wesley conseguiu pronunciar repetidamente apenas o nome "Diego", informação que passou a integrar as investigações.

Outra testemunha informou às autoridades ter visto, pouco depois do ocorrido, um homem caminhando por uma estrada próxima ao local com as roupas cobertas de sangue e aparentando estar embriagado.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e pela coleta de vestígios. Após os procedimentos no local, o corpo foi removido para os exames periciais.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que a Delegacia de São Félix do Xingu investiga o caso. "Perícias foram solicitadas e diligências estão em andamento para identificar e localizar o autor do crime. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser repassada através do Disque-Denúncia, pelo número 181", orientou.