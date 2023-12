Homem é preso após tentar matar esposa e enteado em Colares, no Pará

Um homem foi preso na última terça-feira (19), na localidade de Terra Amarela, em Colares, na região nordeste do Pará, após tentativa de feminicídio contra a esposa. Além da mulher, o suspeito também tentou matar o enteado dele, que tem 16 anos. Segundo as informações iniciais, Alberto desferiu vários golpes de terçado contra a companheira e o filho dela, como confirmado pela Polícia Militar.

O suspeito foi encontrado após moradores da área informarem à polícia que Alberto estava escondido em uma área de mangue da comunidade. Equipes da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM) foram até o local e realizaram a prisão do suspeito em flagrante. Ele ainda tentou fugir ao subir em uma árvore, mas sem sucesso.

A PM não soube detalhar o que teria motivado a ação. As vítimas foram socorridas e foram encaminhadas para um hospital da região. Não se tem maiores informações sobre o estado de saúde da mulher e do garoto, até então. De acordo com a PM, Alberto segue preso na Delegacia de Colares. E, agora, está à disposição da justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.