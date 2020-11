Homem é preso após roubar celular, seguir para casa da vítima e furtar televisão

Um homem foi preso em flagrante delito pelo crime de furto e roubo em Tucuruí, no sudoeste paraense. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (2). De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado, que não teve a identidade revelada, abordou a vítima sob ameaça de uma arma branca e roubou o aparelho celular. Algumas horas depois, o assaltante foi até a residência da mulher e furtou uma televisão.

Após diligências realizadas pela Polícia Civil, o acusado foi localizado com os itens roubados. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, por meio da Seccional da Tucuruí. O investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis. O crime ocorreu no último sábado (31).

Os objetivos da vítima foram devolvidos.