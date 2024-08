homem é preso após pm encontrar armas dentro de caminhonete em rio maria

Adriano Cândido dos Santos foi preso por porte ilegal de três armas de fogo de uso permitido na noite de terça-feira (20/8), em Rio Maria, região sul do Pará. Os armamentos foram localizados e apreendidos dentro de uma caminhonete Hilux branca pela Polícia Militar, durante a operação “Controle”.

Segundo a PM, uma guarnição do 17º Batalhão dava prosseguimento a ação policial, que tem objetivo de combater ações criminosas, quando a Hilux fez uma manobra brusca ao visualizar os agentes e fugiu pela BR-155. Com isso, a polícia foi atrás do automóvel, que foi abordado na Avenida Seis com a Rua 11.

VEJA MAIS

Conforme as autoridades, os ocupantes, que entre eles estava Adriano, foram abordados e a caminhonete revistada. Durante a vistoria, a Polícia Militar encontrou um revólver e dois rifles de precisão. Adriano se apresentou à PM como proprietário das armas e informou que não possuía autorização ou documentos para portá-las ou transportá-las.

Com isso, Adriano foi levado para a delegacia de Rio Maria, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de armas de fogo de uso permitido.