Envolvido na ‘Chacina do Bar da Wanda’ é preso por porte ilegal de arma de fogo em Belém

Um homem não identificado foi preso na noite desta quinta-feira (18) por porte ilegal de arma de fogo, na área do Centro Comercial, em Belém. Ele foi apresentado na Seccional de São Brás por uma guarnição da Polícia Militar, que realizava diligências na tentativa de localizar os autores de um homicídio registrado na tarde de hoje (18), na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Reduto.

Durante a apresentação na Seccional de São Brás, a equipe policial identificou que o homem também tinha envolvimento na “Chacina do Bar da Wanda” ou "Chacina do Guamá", registrado em maio de 2019, no bairro do Guamá, na capital paraense. Naquele ano, 11 pessoas foram mortas dentro do estabelecimento.

A polícia não detalhou qual a participação exata do homem em questão no caso da chacina. Segundo a polícia, no momento em que foi localizado, o suspeito portava uma pistola calibre 380. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e colocado à disposição da Justiça.