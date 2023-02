Homem é preso após pedir dinheiro para não divulgar vídeos íntimos de mulher no nordeste do Pará

Um homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil, na tarde da última quinta-feira (9), no município de Mocajuba, no nordeste do Pará. Na ocorrência, uma equipe da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meio Cibernéticos (DCCV) cumpriu um mandado de busca e apreensão, destinado à apuração do crime de extorsão praticado pela internet.

Segundo a delegada Lua Vieira, o indivíduo acreditava que criando um perfil falso na internet iria ocultar sua identidade, mas por conta do registro da ocorrência no tempo do fato, foi possível agilizar as investigações.

VEJA MAIS

“No decorrer das apurações foi identificado que o suspeito criou perfis falsos em redes sociais, por onde passou a ameaçar divulgar vídeos íntimos da vítima, caso ela não pagasse valores em dinheiro”, contou. Durante as buscas na residência do investigado, um aparelho celular foi apreendido e encaminhado à perícia para esclarecimento das circunstâncias do crime.

O crime

De acordo com o Artigo 158 do Código Penal, o crime de extorsão caracteriza-se pela conduta de constranger alguém a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo, sob violência ou grave ameaça, com objetivo de obter vantagem indevida.

As investigações continuam sob sigilo, e casos semelhantes podem ser feitos pelo disque denúncia 181, ou presencialmente, em qualquer unidade policial ou na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos. A unidade fica localizada na avenida Pedro Miranda, nº 2.288, no bairro da Pedreira, em Belém.