Homem é preso por matar e esconder corpo de amigo de infância sob o sofá de casa

Um homem de 47 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta terça-feira (3) sob a acusação de ter matado um amigo de infância e escondido o corpo da vítima embaixo de um sofá em Feira de Santana, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como autor da morte de Roberto Teles da Mangabeira, ocorrida em 31 de julho deste ano, no bairro Mangabeira.

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana prenderam o suspeito no bairro Queimadinha. Ainda segundo a PC, ele confessou o crime e foi encaminhado ao presídio de Feira de Santana.

VEJA MAIS

O crime

De acordo com informações repassadas pelo titular da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira), delegado Yves Correia, após agredir o amigo com barras de ferro, o suspeito o amarrou e amordaçou, além de tê-lo torturado, cobrindo seu rosto com um saco plástico.

Depois de matá-lo, ele escondeu o corpo debaixo do sofá de casa. Na manhã do dia seguinte ao crime, o suspeito abandonou o corpo, coberto por um pano, em frente à porta de uma residência.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)