Homem é preso após manter ex-mulher em cárcere privado no sudeste do Pará

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada por questões de segurança, foi resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro no município de Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima foi encontrada trancada em um imóvel e sem se alimentar.

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De acordo com as informações apuradas, o suspeito foi localizado inicialmente na região da Sidilândia. Ao perceber a aproximação de uma equipe da Polícia Militar, ele fugiu do local. O homem foi encontrado posteriormente e preso na última sexta-feira (24), em uma área conhecida como Açaizal. Ele foi encaminhado à Delegacia de Paragominas, onde permanece à disposição da Justiça.

O resgate da vítima contou com o apoio do Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Conforme relato da mulher, ela foi obrigada a ir até o imóvel sob ameaças do suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento. No local, afirmou ter sido agredida fisicamente e mantida em confinamento, sem acesso à alimentação ao longo do dia.

Após o resgate, a vítima passou a receber acompanhamento e apoio dos órgãos de segurança pública. A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota a Polícia Civil do Pará para saber mais detalhes sobre a prisão e aguarda uma resposta.

Mulher afirma ter sido levada sob ameaça e mantida em confinamento (Divulgação/ Agência Pará)

Como procurar ajuda

Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, o enfrentamento à violência de gênero tem sido uma prioridade. “Temos intensificado ações integradas, com efetivo capacitado e programas específicos de atendimento e acolhimento às mulheres, garantindo resposta rápida às ocorrências e proteção às vítimas. Nosso objetivo é assegurar que nenhuma mulher fique sem amparo”, afirmou.

Ele destacou ainda que as vítimas devem buscar os canais de atendimento disponíveis na rede de proteção.

Entre as iniciativas está o programa SOS Mulher 190, lançado em 9 de abril pelo Governo do Pará. Após cadastro no site da Segup, a mulher é identificada automaticamente ao acionar o 190, sem precisar falar, permitindo o rastreamento em tempo real e o envio imediato de uma equipe.

Outra ação é o programa Pró-Mulher, criado em 2022, que já soma mais de 18 mil atendimentos no estado. A iniciativa oferece serviços de prevenção, acolhimento, orientação e combate aos crimes contra mulheres, com apoio de viaturas e embarcações especializadas.