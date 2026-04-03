Homem é assassinado em frente de casa em Paragominas

Um homem foi assassinado no início da madrugada desta sexta-feira (03), em Paragominas. A vítima identificada como Jonielson de Sousa Monteiro, de 28 anos, estava na frente de sua casa rua João Paulo II, no bairro Sidilândia, no município da região sudeste do Pará. De acordo com informações da polícia, que atendeu a ocorrência, o crime ocorreu por volta de 00h15. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Paragominas.

Jonielson de Sousa estava sentado sozinho na calçada, em frente à residência, quando foram feitos disparos de arma de fogo. O assassino chegou de motocicleta e atirou no morador. Jonielson foi atingido e morreu ainda no local, sem a possibilidade de socorro. O criminoso fugiu sem ser identificado.

Equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Paragominas ainda fizeram buscas na região na busca do assassino, mas nenhum suspeito foi preso.

A polícia foi informada por familiares da vítima que Jonielson era usuário de maconha e possuía um indiciamento anterior por violência doméstica e familiar contra a mulher, registrado em 2024.

A área foi isolada para perícia da Polícia Científica do Estado (PCI), e o corpo removido pelo Centro de Perícias. O material coletado no local do crime foi encaminhado à Delegacia de Homicídios, responsável pelas investigações. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. Também não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Civil informou que, segundo informações iniciais, a vítima teria morrido após ser alvo de disparos de arma de fogo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Paragominas.

Quaisquer informações que possam ajudar a polícia na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.