Adolescente em situação semelhante à escravidão é resgatada pela polícia em Paragominas

Uma adolescente foi resgatada pela Polícia Civil do Pará na manhã de quinta-feira (26), em Paragominas, no sudeste do estado. Segundo as informações iniciais, os agentes chegaram até o local após uma denúncia anônima apontar que a jovem vivia em condições degradantes e em situação semelhante à escravidão desde a infância.

De acordo com a polícia, a ação ocorreu por volta das 9h45 e contou com a atuação de equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). No imóvel, localizado em um condomínio rural, os agentes encontraram a vítima executando trabalhos pesados em um chiqueiro. Ao notar a presença dos policiais, a jovem pediu ajuda e relatou uma rotina de violência e severas restrições.

Em depoimento, ela afirmou que era submetida a agressões físicas e psicológicas pela mãe de criação, além de ser obrigada a cumprir longas jornadas de trabalho, sem acesso à educação e com contato limitado com outras pessoas.

A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de cárcere privado e também deverá responder por tortura e redução à condição análoga à de escravo. Ela foi encaminhada à Seccional Urbana de Paragominas, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A vítima recebeu atendimento imediato e segue acompanhada por equipes de assistência social e psicológica. As investigações continuam para esclarecer completamente o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.