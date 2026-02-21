Capa Jornal Amazônia
Motorista morre e três pessoas ficam feridas em acidente envolvendo ambulância na BR-010, no Pará

A colisão ocorreu na madrugada deste sábado (21), no trecho entre Paragominas e Ulianópolis

O Liberal
fonte

Registro de momento após o acidente (Foto: Reprodução | Redes sociais @welingtonmourabr)

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma ambulância da prefeitura de São Miguel do Guamá na rodovia BR-010, no trecho do km 12, entre os municípios de Paragominas e Ulianópolis, na madrugada deste sábado (21). A informação foi confirmada pela prefeitura em nota divulgada nas redes sociais. 

De acordo com as informações preliminares, a ambulância colidiu na traseira de um caminhão carregado de abacaxis. No veículo estavam quatro ocupantes: o motorista Gleidson Patrick, um médico Dr. Eduardo Lemos, a técnica de enfermagem Maria do Carmo Maia Piedade, conhecida como Karla, e uma paciente.

Com o impacto, o motorista Gleidson Patrick morreu no local. Informações iniciais apontam que o médico Eduardo Lemos ficou em estado grave e que a técnica de enfermagem Maria do Carmo Maia Piedade (Karla) teve suspeita de fratura no fêmur. A paciente não sofreu lesões aparentes.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de São Miguel do Guamá confirmou que uma ambulância do município se envolveu em um grave acidente na madrugada deste sábado (21), nas proximidades de Ulianópolis.

“O médico Dr. Eduardo Lemos sofreu traumatismo craniano leve. A técnica de enfermagem Maria do Carmo Maia Piedade (Karla) teve leves escoriações. Ambos estão internados na UTI do Hospital Regional de Paragominas, recebendo toda a assistência necessária”, detalha o comunicado.

A nota ainda completa: “Com muita tristeza, informamos que o motorista da ambulância, Gleidson Patrick, infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, e segue acompanhando de perto a situação, prestando todo o apoio necessário às famílias e aos profissionais envolvidos”.

Palavras-chave

acidente com morte

br 010

polícia
Belém
