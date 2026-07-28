Homem é preso após jogar corpo de cão morto nos fundos de terreno da Polícia Civil em Paragominas

Suspeito foi preso em flagrante por maus-tratos a dois cães, um morreu e o outro estava muito debilitado

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (27), suspeito de praticar maus-tratos contra dois cães em Paragominas, município do sudeste do Pará. O suspeito ainda teria jogado um dos cães no terreno da Superintendência Regional da Polícia Civil, que dava nos fundos do imóvel do homem.

Equipes da 13ª Seccional Urbana receberam uma denúncia anônima informando que dois cães eram mantidos em situação de maus-tratos nos fundos de um imóvel localizado no centro da cidade. Um dos animais estava morto, apresentando sinais de sangramento pelo corpo, enquanto o outro estava vivo, mas permanecia preso, extremamente magro e debilitado.

Quando chegaram no local, os policiais constataram que o imóvel funcionava como uma barbearia. Eles encontraram o proprietário do estabelecimento realizando a limpeza das fezes do cachorro que ainda estava vivo. O cão foi localizado trancado no banheiro da barbearia, em condições consideradas precárias.

Durante a averiguação, os agentes ainda descobriram que o animal morto foi retirado do estabelecimento pelo próprio suspeito, que teria tentado ocultar o cadáver ao descartá-lo no terreno da Superintendência Regional da Polícia Civil, localizado nos fundos da barbearia. O corpo foi localizado pela equipe policial.

Ao constatar todos esses elementos, a Polícia Civil entendeu que o crime estava sendo praticado em situação de flagrante, já que o cão sobrevivente continuava submetido a maus-tratos e havia indícios de tentativa de ocultação do cadáver do outro animal.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos a cães, previsto Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paragominas, onde foram adotados os procedimentos legais.

O cão resgatado deverá receber atendimento e os cuidados necessários. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.