Homem é preso após estuprar vizinha de 6 anos no bairro da Pedreira, em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (18/11) suspeito de estuprar a vizinha, uma criança de apenas 6 anos, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com as autoridades, o crime ocorreu no dia 21 do mês passado, na casa do investigado, depois que a mãe da vítima permitiu que a filha fosse brevemente ao apartamento do suspeito para olhar a movimentação da rua.

Conforme as autoridades, a genitora da criança está grávida de sete meses e se deitou naquele momento. Assim que ela acordou, notou que a porta estava aberta e a criança apresentava comportamento nervoso e idas constantes ao banheiro.

Ainda conforme a PC, a menina disse à mãe que o suspeito havia introduzido com força os dedos na genitália dela e a ameaçado para que não contasse o crime para a genitora.

A vítima precisou ser internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia. O suspeito havia fugido, mas, após as investigações da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), ele foi localizado e os agentes o cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém. O investigado segue à disposição do Poder Judiciário.