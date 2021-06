Homem é preso após estuprar enteada e espancar esposa com coronhadas de espingarda no Pará

Natanael Rodrigues da Silva foi preso após espancar a esposa a coronhadas de espingarda calibre 20, no rosto, e estuprar uma enteada no Pará. O acusado foi capturado por agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no domingo (20), por volta das 15h30, na zona rural de Marabá, no sudeste paraense. As informações são do Debate Carajás.

Após agredir a companheira, o homem deixou a arma em casa e foi dar uma volta nas ruas da Comunidade da Vila União, localizada a 137 quilômetros de Marabá. Foi neste momento que ele foi detido pelos agentes de segurança pública. No momento da abordagem, Natanael resistiu à prisão e teve que ser contido e algemado. Não há informações de onde partiu a denúncia contra ele.

Na viatura, a caminho do posto policial, a esposa denunciou que Natanael Silva cometia abusos sexuais contra uma filha dela, uma adolescente de 14 anos de idade. A guarnição retornou para a residência do casal e interrogou a garota, que confirmou o crime.

Natanael foi conduzido para a 21ª Seccional Urbana de Marabá, junto com as duas vítimas. Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal, estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo e munição. O acusado ficou custodiado e está à disposição do Poder Judiciário de Marabá.