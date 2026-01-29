Homem é preso após assalto a mulher em parada de ônibus no centro de Belém

O homem flagrado cometendo um assalto contra uma mulher em uma parada de ônibus foi preso na tarde desta quinta-feira (29) por policiais militares, nas proximidades do Centro Comercial de Belém. Ele foi identificado como Vando dos Santos Gomes. O crime ocorreu na avenida Portugal, nas imediações da Prefeitura de Belém. Após a ação criminosa, o suspeito foi localizado e detido no entorno da Praça Dom Pedro II, também próxima ao prédio da Prefeitura.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproxima discretamente da vítima, que estava distraída usando o celular enquanto aguardava o transporte coletivo. Em seguida, ele puxa o aparelho da mão da mulher. A vítima ainda tenta reagir e recuperar o telefone, mas o homem foge do local levando o celular. Para dificultar a identificação, o suspeito utilizava um tecido cobrindo o rosto.

Durante a ação, é possível ver que a mulher corre atrás do assaltante. Nesse momento, a bolsa dela cai no chão. Logo depois, um segundo suspeito aparece e leva a bolsa da vítima. Os dois suspeitos fogem correndo na mesma direção, o que reforça a suspeita de que a dupla atuava de forma conjunta.

Um vídeo encaminhado à reportagem do Grupo Liberal mostra o momento da prisão. Nas imagens, os policiais questionam o homem detido sobre o paradeiro do comparsa, mas ele não fornece informações concretas.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o suspeito foi preso pela Polícia Militar e apresentado na Seccional do Comércio, onde foi autuado em flagrante por roubo, nesta quinta-feira (29)”.