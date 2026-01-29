Homem é preso após assalto a mulher em parada de ônibus no centro de Belém
O suspeito foi localizado nas proximidades do mesmo local onde ocorreu o crime
O homem flagrado cometendo um assalto contra uma mulher em uma parada de ônibus foi preso na tarde desta quinta-feira (29) por policiais militares, nas proximidades do Centro Comercial de Belém. Ele foi identificado como Vando dos Santos Gomes. O crime ocorreu na avenida Portugal, nas imediações da Prefeitura de Belém. Após a ação criminosa, o suspeito foi localizado e detido no entorno da Praça Dom Pedro II, também próxima ao prédio da Prefeitura.
DUHA6QFEua_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproxima discretamente da vítima, que estava distraída usando o celular enquanto aguardava o transporte coletivo. Em seguida, ele puxa o aparelho da mão da mulher. A vítima ainda tenta reagir e recuperar o telefone, mas o homem foge do local levando o celular. Para dificultar a identificação, o suspeito utilizava um tecido cobrindo o rosto.
Durante a ação, é possível ver que a mulher corre atrás do assaltante. Nesse momento, a bolsa dela cai no chão. Logo depois, um segundo suspeito aparece e leva a bolsa da vítima. Os dois suspeitos fogem correndo na mesma direção, o que reforça a suspeita de que a dupla atuava de forma conjunta.
Um vídeo encaminhado à reportagem do Grupo Liberal mostra o momento da prisão. Nas imagens, os policiais questionam o homem detido sobre o paradeiro do comparsa, mas ele não fornece informações concretas.
Em nota, a Polícia Civil informou que “o suspeito foi preso pela Polícia Militar e apresentado na Seccional do Comércio, onde foi autuado em flagrante por roubo, nesta quinta-feira (29)”.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA