Homem é preso após arrombar estabelecimento e tentar furtar joias avaliadas em R$ 12 mil em Santarém

Um homem identificado como Natanael Silva foi preso, na madrugada deste sábado (23), suspeito de arrombar um estabelecimento e tentar furtar joias avaliadas em R$ 12 mil. A loja alvo do crime fica na avenida Mendonça Furtado, no bairro Santa Clara, em Santarém, oeste do Pará. As informações são do portal O Impacto.

Segundo a polícia, durante o arrombamento em um dos estabelecimentos (joalheria e restaurante), o suspeito acabou caindo do forro. Na queda, a roupa que ele vestia rasgou. Natanael foi conduzido apenas de cueca para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Com o suspeito, as autoridades encontraram as joias de ouro. Todo o material foi apreendido e apresentado à PC. Ele também estava usando tornozeleira eletrônica. Ele foi detido pelos crimes de pelos crimes contra o patrimônio e furto qualificado tentado em dois estabelecimentos.