Após invadir mansão, manter moradores reféns e roubar joias, carros e dinheiro, dupla é presa no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (DF), juntamente com a Polícia Militar de Goiás, prendeu neste domingo, 30, dois homens suspeitos de invadir uma residência e manter os moradores reféns no Setor de Mansões do Park Way.

Segundo a corporação, os criminosos estavam encapuzados e com uma arma quando renderam as vítimas e as ameaçaram.

Eles forçaram os moradores a realizar diversas transferências bancárias e a abrir cofres com dinheiro e joias. Em seguida, amarraram as vítimas com fita adesiva em um dos cômodos da casa e levaram diversos bens, além de dois veículos usados para a fuga.

Com as informações, as equipes iniciaram patrulhamento na região e conseguiram localizar o veículo Renault Kwid com um dos suspeitos no Recanto das Emas.

O outro carro e os objetos roubados também foram recuperados pela Polícia Militar de Goiás em Águas Lindas, no Entorno do DF.

Os suspeitos e os pertences roubados das vítimas foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para o registro da ocorrência.