Homem finge ser manequim em vitrine para roubar loja de joias; entenda

Um homem, de 22 anos, foi acusado de invasão e furto de uma loja de joias, localizada em Varsóvia, na Polônia. Mas o que chamou a atenção foi a maneira como ele planejou cometer o crime: se passando por um manequim. Em um registro feito por uma câmera de segurança e com informações da polícia local, o homem permaneceu imóvel por vários minutos ao lado de alguns manequins, em frente à vitrine de uma loja de roupas até se sentir seguro de executar o plano.

VEJA MAIS

O jovem foi acusado e pode enfrentar até dez anos de prisão. A polícia relatou que funcionários e clientes não perceberam nada incomum enquanto o homem estava na vitrine e após isso, ele "sumiu" da visão deles.

Entenda a ação

Ele ainda é acusado de dois outros crimes: em um, ele entrou no shopping e esperou fechar para entrar nas lojas e trocar as roupas dele por roupas novas. Em outro, ele pegou dinheiro de vários caixas com o shopping já fechado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão