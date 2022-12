Homem é preso ao tentar se passar por vendedor de bombons para comercializar drogas em Castanhal

Um homem, identificado apenas pelo prenome de Paulo, foi preso na manhã desta quarta-feira (7) pela Polícia Militar (PM) por supostamente se passar por vendedor de bombons para traficar drogas na Feira da Ceasa, em Castanhal, município na região nordeste do Pará. Com Paulo, foram encontradas 42 petecas de óxi, seis trouxas de maconha, mais de R$ 60 e duas notas em dólar de valores não revelados. As informações são do Correio do Norte.

Uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), no local conhecido como Beco do Sol. Os militares perceberam intensa movimentação de usuários de drogas e decidiram investigar.

Ao apurar a situação, a PM constatou que Paulo estava se passando por vendedor de bombons após os entorpecentes terem sido localizados. O suspeito seria um velho conhecido da polícia.

O suspeito e o material apreendido foram levados à Delegacia de Castanhal.