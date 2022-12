Homem é morto na noite desta segunda-feira no Icuí-Guajará

Um homem ainda não identificado foi morto, de forma não esclarecida, na noite desta segunda-feira (5), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. O crime ocorreu na Estrada da Copen, nas proximidades da Escola Bosque.

VEJA MAIS

A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a remoção do cadáver. Policiais militares foram ao local do crime para checar a possível motivação e dinâmica sobre o ocorrido. Ainda não há informações sobre os suspeitos. A reportagem de O Liberal está em deslocamento para apurar mais detalhes no local.