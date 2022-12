Jovem é morto com tiro na cabeça em Parauapebas; amigo fica ferido

​Um jovem morreu e outro ficou ferido após um ataque a tiros na noite deste sábado (3), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta de 21h20 na rua G, no bairro Ipiranga. Danilo Silva Galvão, de 19 anos, foi atingido com um tiro na cabeça. A vítima ferida foi identificada como Kaique Galvão dos Santos, de idade desconhecida, que foi alvejado com disparos na boca e no peito.



Os dois rapazes foram levados para o Hospital Geral de Parau​​apebas (HGP). Danilo não resistiu aos ferimentos à bala e morreu. O estado de saúde de Kaique não foi informado. Ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.



No local do ocorrido, policiais da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas conseguiram apurar que o alvo dos criminosos, que estavam em um carro azul, seria Kaique. Danilo teria sido atingido por estar na companhia do jovem. Os atiradores fugiram logo após o crime, tomando rumo desconhecido.



A polícia não divulgou qual pode ter sido a motivação para os crimes. Não há detalhes sobre o passado das vítimas como, por exemplo, se já tinham passagem e por quais crimes.



Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram no local da ocorrência, para coletar materiais e vestígios que possam auxiliar nas investigações da Polícia Civil. O trabalho da PCP também será fundamental para que a dinâmica do fato seja esclarecida. Todos os laudos produzidos deverão compor o inquérito policial.