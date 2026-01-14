Homem é morto em troca de tiros com a PM no bairro da Cabanagem, em Belém

Um homem identificado apenas como Leonardo foi baleado e morto durante uma operação do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM) na manhã desta quarta-feira (14), na área de ocupação conhecida como Monte das Oliveiras, na rua Benjamin, no bairro da Cabanagem, em Belém.

Informações iniciais apontam que ele possuía antecedentes por roubo, tráfico de drogas e violência doméstica, e teria resistido à prisão, chegando a atirar contra os militares. Leonardo foi socorrido e levado para a unidade de saúde do bairro, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a PC, com Leonardo foram apreendidos um revólver calibre .32, munições e um aparelho celular. As armas policiais e o material apreendido foram apresentados na delegacia para realização de perícia. O caso deve ser investigado pela Delegacia da Cabanagem.

“A Polícia Civil informa que o suspeito foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram apreendidos um revólver calibre .32, munições e um aparelho celular. As armas policiais e o material apreendido foram apresentados na delegacia para fins periciais. O caso é investigado pela Delegacia da Cabanagem”, detalha a nota da PC, na íntegra.