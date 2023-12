Homem é morto e tem rosto desfigurado em Parauapebas

​O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (22) às margens de uma estrada de terra na Vila Cedere, zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense. A vítima estava com o rosto totalmente desfigurado, não sendo possível reconhecê-lo pela face. No entanto, uma parente próxima da vítima afirmou à reportagem do Correio de Carajás se tratar de Marcos Dias de Souza, de 41 anos. A motivação e autoria do crime são desconhecidas.

VEJA MAIS

Testemunhas afirmaram que presenciaram, de longe, uma briga na noite de quinta-feira (21), ocorrendo a cerca de 300 metros do local onde o corpo foi encontrado, mas não souberam identificar os envolvidos.

Além de terem sido encontradas próximo ao corpo duas garrafas de bebida destilada, testemunhas afirmaram que viram Marcos Dias bastante embriagado momentos antes da briga.

A familiar de Marcos também afirmou à reportagem que ele fazia trabalhos braçais – principalmente como vaqueiro – há cerca de três anos, depois de ter passado 17 anos cumprindo pena e que, dias antes, ele teria mostrado a ela mensagens que teria recebido de uma mulher comprometida.

A polícia foi acionada por testemunhas e seguiu para realizar a preservação do local do crime e realizar a remoção do corpo junto ao Instituto Médico Legal (IML), que realizará exames para comprovar a identidade da vítima. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações. As informações são do site Correio de Carajás.