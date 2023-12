Durante discussão, homem é morto a facadas por causa de uma sandália, em Santarém

Um homem identificado como Alan Corrêa Pinto, de 41 anos, foi morto a facadas na noite da última quarta-feira (20), em frente a própria casa, localizada na alameda 13, em Santarém. A suspeita da polícia é de que uma discussão entre a vítima e um adolescente de 17 anos motivou o crime. A discussão iniciou quando Alan acusou o jovem de ter furtado uma sandália. Foi aí que o suspeito desferiu diversos golpes de faca contra o homem, em meio à confusão.

Familiares da vítima presenciaram a discussão e viram o momento em que Alan foi morto. De acordo com informações que circulam nas redes sociais, a vítima e o suspeito eram vizinhos e moravam perto um do outro. Após o homicídio, o suspeito fugiu do local e buscou abrigo em casa. Até o momento, não há confirmação da detenção do suspeito. As informações são do portal RDN.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas para o local, a fim de oferecer os primeiros-socorros à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. As polícias Civil e Militar também foram acionadas para realizar o levantamento das primeiras informações do crime. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto às polícias Civil e Militar.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.