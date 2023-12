Ex-sargento da PM acusado de matar mulher é condenado a 72 anos de prisão, em Santarém

O ex-sargento da Polícia Militar, Gildson dos Santos Soares, foi condenado a 72 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 15 dias multas pelo assassinato de Sônia da Silva Viana, de 40 anos na época, em junho de 2018. A sentença foi determinada pelo tribunal do júri da Comarca de Santarém, na última terça-feira (19), após dois dias de julgamento. O acusado foi denunciado pelo Ministério Público do Pará (MPPA), após a morte da vítima e também por cinco tentativas de homicídios dos ocupantes que estavam com Sônia em um carro, no dia do crime.

No momento do julgamento foram ouvidas 14 testemunhas arroladas pelo MPPA, entre elas as cinco sobreviventes. No tribunal, os advogados do ex-militar teriam alegado que Gildson agiu em legítima defesa na ocasião do crime, porém, a promotoria pediu a condenação do acusado pela morte de Sônia e pelas cinco tentativas de homicídio. Ele também responde por fraude processual.

Relembre o caso

No dia 28 de junho de 2018, por volta de 15h30, Gildson fez vários disparos de pistola .40 em um veículo onde estavam Sônia, o marido dela, um amigo e filhos do casal. O crime teria sido motivado por disputa de terrenos na ocupação do Juá. As vítimas relataram que estavam na ocupação e ao retornar para casa teriam sido seguidas por um homem em uma moto, que foi identificado depois como sendo o sargento Gildson.

Quando pararam o carro, o marido de Sônia e outras três pessoas desceram do veículo para entender o motivo de estarem sendo perseguidos pelo sargento. As pessoas retornaram para o carro e Gildson também foi embora do local. Porém, alguns quilômetros à frente, o acusado apareceu novamente e fez os disparos contra o carro. Sônia que estava no banco de trás do carro foi atingida por dois disparos nas costas e morreu ainda no local. Outras três pessoas foram atingidas pelos vários disparos.

Quando se apresentou à polícia, Gildson disse que atirou porque um dos ocupantes do veículo teria apontado uma arma em sua direção. O ex-militar está preso desde 2020, após quebrar medidas cautelares.