Jovem é morto a tiros enquanto vendia sorvetes em uma praça de Porto de Moz

Um homem identificado como Marcos da Silva Oliveira, também conhecido como “Marcos Sorveteiro”, de 18 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava vendendo sorvete, na última terça-feira (19), no município de Porto de Moz, região do Baixo Amazonas. O crime ocorreu por volta das 23h, na praça da Bíblia, localizada no bairro da Cabanagem. Informações iniciais dão conta de que um homem encapuzado abordou a vítima efetuando diversos disparos contra o vendedor.

A praça estava bastante movimentada no momento em que tudo aconteceu. Os frequentadores que estavam ao redor acreditavam se tratar de um cliente que iria fazer uma compra com Marcos, mas o suspeito puxou uma arma e começou a atirar contra a vítima. Marcos ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em meio aos disparos, várias pessoas saíram correndo. As informações são do portal A Voz do Xingu.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para colher as primeiras informações. A PM ainda chegou a fazer buscas na região para localizar o suspeito, que fugiu após o crime, mas não houve sucesso. Até o momento, a motivação do homicídio ainda é desconhecida. A Polícia Civil deve investigar o caso. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto às polícias Civil e Militar.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.