Em Pacajá, homem é morto e tem a cabeça levada por suposto assassino

Um homem, identificado como Valdir Jacinto Duarte, de 52 anos, foi morto de maneira brutal no último domingo (10), no município de Pacajá, sudoeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido encontrada jogada e sem cabeça na beira de uma estrada, na Vila Seca, acesso km 350 da BR-230, entrando cerca de 49 km pela vicinal Manoel Baiano. Uma faca foi encontrada no local.

Populares da localidade, que encontraram a vítima, acionaram a Polícia Militar. No local, os agentes comprovaram o crime e não conseguiram localizar a cabeça de Valdir. Segundo o que foi informado por testemunhas, o suposto autor do crime seria um adolescente de 17 anos, que já teria tido desentendimentos anteriores com o homem morto.

Conforme o irmão da vítima, Valdir estava assistindo uma partida de futebol em um campinho na Vila, no sábado (09), onde começou a consumir bebidas alcoólicas em um bar. Por volta de 02h da madrugada de domingo, o irmão retornou ao local para encontrar “Valdir”, mas não achou. Ao voltar para casa, encontrou o corpo às margens da estrada. Além disso, a motocicleta da vítima, modelo Bros de cor preta, também sumiu.

Ao falar com os pais do suspeito, os PMs descobriram que o menor já teria tentado agredir os próprios pais e, certa vez, tentou matar o pai utilizando uma faca. Após a situação, o adolescente foi embora de casa e passou a viver na cidade de Anapu, em endereço desconhecido.

Investigação

Conforme as informações levantadas pela polícia sobre o suposto autor do crime, o menor suspeito já teria diversos envolvimentos em condutas delituosas, inclusive roubos de motocicletas. Durante as diligências, a polícia foi informada que o menor suspeito do crime, teria sido visto no Município de Anapu transitando em posse de uma motocicleta Bros Preta e com a cabeça da vítima dentro de uma bolsa. Após as informações, guarnições da Polícia Militar e equipes da Polícia Civil de Anapu intensificaram as buscas para tentar localizar o menor.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional de Pacajá trabalham para identificar e prender os suspeitos do crime. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo 181.