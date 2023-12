​Suspeito de tentar matar homem na ilha do Marajó se apresenta em Belém

Um homem, cuja identidade não foi revelada, suspeito de atentar contra a vida de um homem em Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó, se apresentou na quinta-feira (7) à Polícia Civil, em Belém, acompanhado de uma advogada. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e ficou preso, de acordo com informações do site Notícia Marajó.

Segundo as investigações, o homem havia atirado contra a vítima após um desentendimento e é suspeito de tentativa de homicídio qualificado. O tiro teria acertado a boca e o pescoço, deixando a ​bala alojada no corpo da vítima, que já foi operada e passa bem. A polícia não informou quando exatamente o crime ocorreu.

Após o crime, a equipe policial da delegacia de Santa Cruz do Arari foi informada pela advogada do investigado que ele estava em Belém e poderia se apresentar na Seccional da Sacramenta para dar seu depoimento acerca do crime. Ele foi preso e segue à disposição da Justiça.