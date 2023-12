Amigo esfaqueia outro durante bebedeira em Parauapebas

Um homem, que não teve identidade revelada, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parauapebas, no sudeste paraense, na madrugada deste domingo (10), por volta das 2h30, depois de ser esfaqueado por um colega durante uma discussão. A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio.

A Polícia Militar (PM) se dirigiu à UPA para averiguar a situação e conversou com a vítima, que estava consciente. O homem, que foi atingido nas costas, afirmou que estava bebendo com o amigo ​quando a discussão teve início, mas o agressor fugiu do local de moto logo após o esfaqueamento. Seu paradeiro ainda é desconhecido.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido. As informações são do site Correio de Carajás.