Homem é morto dentro de empresa de guincho no Castanheira

Na tarde desta sexta-feira, 09, um homem foi morto a tiros em seu local de trabalho, uma empresa de guinchos no bairro do Castanheira, em Belém. Cristiano Bessa Vaz, de 49 anos, foi baleado várias vezes e, mesmo socorrido, morreu no hospital.

O caso foi confirmado pelo 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atua na área, sendo registrado por volta das 15h30. Segundo testemunhas que falaram com a polícia, Cristiano era um dos sócios da empresa que fica na avenida João Paulo II, bairro Castanheira, quando um carro branco entrou no estabelecimento.

Como é comum que veículos circulem no local, que atua com serviços de reboque, a atitude não chamou a atenção. Em seguida, um homem desceu no veículo perguntando por Cristiano. Quando um outro funcionário indicou onde ele estava, o homem sacou uma arma de fogo e disparou quatro vezes contra Cristiano, que caiu no chão, enquanto o atirador voltava ao carro e fugia em alta velocidade.

Os demais funcionários socorreram Cristiano, que foi levado com vida ao Hospital Porto Dias, no bairro do Marco. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no começo da noite, algumas horas após o atentado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da Marambaia, que deve acompanhar o desenrolar dos fatos para tentar identificar o responsável pelo homicídio.

Histórico da vítima

Recentemente, Cristiano havia sido preso junto de dois soldados da Polícia Militar, por disparar armas de fogo em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). O caso ocorreu em março, e ele e os policiais estavam com sinais fortes de embriaguez, além de terem sido encontradas garrafas de bebidas no carro em que ocupavam. Por pouco, ninguém se feriu.