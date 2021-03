Dois PMs e um terceiro homem são presos após darem tiros em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental

Dois soldados da Polícia Militar e um homem que não é policial foram presos, em flagrante, por dispararem armas de fogo em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). O caso ocorreu no final da noite deste sábado (6) e o batalhão fica na avenida João Paulo II, limite entre os bairros Souza e Curió-Utinga. Não se sabe por qual razão fariam isso, mas os três estavam com sinais fortes de embriaguez, além de terem sido encontradas garrafas de bebidas no carro em que ocupavam. Por pouco, ninguém se feriu.

Os soldados são Madson Roberto de Lima e Silas de Oliveira Ávila, lotados no oitavo Batalhão de Polícia Militar (8º BPM). O civil é Cristiano Bessa Vaz. Eles estavam em um carro e uma moto. Quando passaram pelo BPA, tiveram a péssima ideia de começar a atirar a esmo. Após a morte de um policial penal e um policial militar neste final de semana, os agentes do BPA pensaram estar sob ataque. Conseguiram agir rapidamente, render os homens e constatar que dois deles eram colegas de farda. Se os tiros dos suspeitos não tivessem cessado, eles poderiam ter morrido em reação.

As armas dos suspeitos foram apreendidas e serão encaminhadas para perícia. Os militares serão investigados pela Corregedoria da Polícia Militar. O civil foi encaminhado para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A PM informou, por nota, que o civil que acompanhava os dois policiais tem antecedentes criminais.